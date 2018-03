Vasco contrata Valmir, do Palmeiras, e busca mais reforços

Único carioca derrotado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco busca reforços enquanto se prepara para o jogo de volta contra o Corinthians-AL, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. O clube anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Valmir, do Palmeiras. Ele chega para ser ala no esquema do técnico Antônio Lopes, que testou Pablo, Madson e Calisto no setor, e não aprovou nenhum dos três. Calisto, por sinal, pediu a liberação para negociar com outros clubes, uma vez que nem sequer vinha sendo relacionado para o banco de reservas por Lopes, e pode acertar com o Atlético Mineiro. O Vasco chegou a Maceió nesta segunda-feira para o jogo, que é considerado apenas protocolar, uma vez que venceu por 5 a 1 na partida de ida, em São Januário, e apenas um 4 a 0 ou uma derrota por cinco gols de diferença tira os cruzmaltinos das semifinais da copa. Mas o veterano Edmundo não considera a classificação favas contadas. "O Corinthians-AL eliminou duas grandes equipes do futebol brasileiro. Precisamos ter calma. Temos de jogar ofensivamente, buscando o gol", pediu o Animal. "Vamos respeitá-los, e a melhor maneira de fazer isso é marcando o máximo possível de gols." A grande expectativa de Antônio Lopes repousa sobre outro jogador. O meia Morais, talvez o mais habilidoso do time, vive uma seqüência de partidas ruins, o que já motivou uma conversa particular com o treinador. "Ele precisa soltar a bola com mais rapidez. Os adversário o estão marcando muito bem, em cima. Quando prende a bola, facilita as coisas."