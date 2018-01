Vasco contrata volante do Santa Cruz O Vasco presenteou seus torcedores com o segundo reforço para a temporada de 2006: o volante Andrade, do Santa Cruz. Na semana passada, o clube havia anunciado a vinda do meia Ernane, do Bahia. Andrade, de 22 anos, foi uma das revelações do Santa Cruz, vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2005 e assinou contrato por um ano. A previsão é a de que o atleta se apresente ao Vasco junto com os demais companheiros de elenco no dia 3 de janeiro. Apesar de Andrade vir de um clube de pouca expressão no futebol nacional, o vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, se mostrou entusiasmado com a contratação do atleta. ?É um jogador belíssimo. E fez um grande campeonato pelo Santa Cruz?, festejou o dirigente.