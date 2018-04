Vasco crê na permanência de Fábio A diretoria do Vasco está otimista quanto à possibilidade de manter o goleiro Fábio em São Januário. De acordo com José Luiz Moreira, vice-presidente de futebol, a tendência é que o atleta se reúna "em poucas horas" com alguns dirigentes para acertar sua permanência no clube. "Pelo o que ele me passou, acho que está tudo bem. Diria que o Fábio tem 80% de chances de ficar como goleiro do Vasco", declarou Moreira, negando que haja ressentimento entre a diretoria e o atleta. "Houve uma precipitação da parte dele. Temos que resolver o problema olho-no-olho". O gerente de futebol do Vasco, Isaías Tinoco, também está conversando diariamente com o atleta, tentando demovê-lo da idéia de sair do clube. Há um consenso entre os dirigentes vascaínos: a melhor solução para o impasse do goleiro com o clube é o "acordo amigável", evitando a batalha judicial. Enquanto isso não ocorre, a Justiça vai dar o parecer do caso ainda nesta terça-feira. O juiz da 12ª Vara da Justiça do Trabalho, Maurício Drummond, está com os documentos em mãos apresentados nesta segunda-feira pelo vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reis. A ação movida por Reis visa cancelar a rescisão de contrato de Fábio, que alega não ter recebido o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) e o 13º salário desde 2001, ou seja, há três anos. A diretoria vascaína frisou que existe um débito inferior a R$ 2 mil de FGTS com o jogador, a quem acusa de quebra de contrato.