Vasco crê que chegou a hora da virada A euforia pelo poder de luta demonstrado no empate com o Cruzeiro, por 3 a 3, no domingo, contrasta com a preocupação dos vascaínos em relação à posição do clube no Campeonato Brasileiro - ocupa o 20º lugar, na zona de rebaixamento. "A hora é da virada. O resultado foi bom, mas não nos ajudou muito", declarou o meia Morais, que estreou bem, marcando um gol. Morais detectou algo, durante a partida, que o deixou um pouco inconformado. "Faltou atitude e personalidade à equipe. A gente tem que jogar bem com e sem a bola", afirmou, sem citar nomes. Ele quer que o Vasco dê a volta por cima nos três próximos jogos que fará em casa: contra Goiás, Internacional e Flamengo. "Temos que tirar o Vasco dessa situação e, para isso, é preciso somar pontos a qualquer custo".