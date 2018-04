Vasco dá adeus a Alex Teixeira e treina com reforços

No Vasco desde os oito anos de idade e há 12 defendendo as cores do clube, Alex Teixeira festejou o produtivo ano de 2009. "Este ano que passou foi perfeito na minha vida. Não comecei o ano muito bem, mas joguei tudo o que eu sei e tive a felicidade de marcar o gol do título (contra o América-RN). Passei bons momentos aqui dentro e vou ficar com saudades de tudo. Saudades dos meus amigos jogadores, saudades da torcida e de toda diretoria", afirmou.

Além da despedida de Alex Teixeira, a reapresentação do Vasco nesta segunda-feira também marcou a chegada dos dez reforços contratados para a temporada de 2010. São eles: os zagueiros Thiago Martinelli e Gustavo, os laterais Márcio Careca e Élder Granja, os volantes Léo Gago e Jumar, o meia Caíque e os atacantes Rafael Coelho, Dodô e Geovane Maranhão.

Junto com o restante do elenco, eles tiveram uma conversa com o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, e deram voltas no gramado de São Januário.