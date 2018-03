Vasco dá chance para goleiro Erivélton O dia foi tumultuado hoje no Vasco com a decisão do técnico Dário Lourenço de escalar entre os titulares o goleiro Erivélton. Após a derrota para o Botafogo, o treinador fez severas críticas ao desempenho do goleiro Éverton, a quem culpou pela derrota, por causa do pênalti que cometeu e originou o único gol da vitória alvinegra. A possibilidade de ser o novo titular do Vasco aninou Erivélton, que era do Americano e foi contratado este ano para reforçar o time de São Januário. Ele será o quarto atleta testado em 2005 na posição. Antes, Cássio, Fabiano Borges e, agora, Éverton, ganharam a chance de defender o gol vascaíno, mas cometeram sucessivas falhas. "Fui bem no Americano e agora estou preparado para atuar aqui. Sei o quanto o Vasco pode projetar meu nome nacionalmente", disse Erivélton. "Chegou a hora de mostrar que sou um bom goleiro."