Vasco da Gama renova contrato com o zagueiro Douglas Silva

O técnico Doriva já tinha dado seu aval e o Vasco renovou nesta sexta-feira o contrato do zagueiro Douglas Silva. Foi o primeiro nome confirmado oficialmente pela diretoria, agora com Eurico Miranda de presidente, para a nova temporada.

A comissão técnica tem se reunido com a direção para ajustar o elenco de 2015 e até o Natal outros jogadores deverão ter o compromisso com o Vasco prorrogado.

Douglas Silva chegou ao Vasco no início de 2014 e renovou por mais dois anos com o clube. O jogador de 30 anos já atuou por Avaí, Atlético Paranaense e Figueirense e conquistou títulos pelo Hapoel Tel Aviv (Israel) e Red Bull Salzburg (Áustria). No Vasco, participou de 31 jogos e marcou seis gols.