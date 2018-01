Vasco da Gama vende mais um jogador A diretoria do Vasco da Gama vendeu mais um jogador nesta sexta-feira - o décimo desde o início do Campeonato Brasileiro. O atacante Ely Thadeu se transferiu para o futebol da Rússia. O clube e os valores do negócio não foram revelados. Ely se junta a Marcelinho Carioca, Marques, Léo Lima, entre outros, que deixaram o time vascaíno neste segundo semestre. O técnico Mauro Galvão, por sua vez, praticamente definiu o time para o clássico com o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Edmundo, recuperado de dores no tornozelo, o treinador vai voltar ao esquema com três atacantes. Régis Pitbull e Donizete completam o trio na frente. No meio-de-campo, porém, Mauro Galvão optou por reforçar a marcação. Os volantes Da Silva e Ygor ficarão encarregados de garantir maior liberdade ao meia Beto, para que ele possa organizar as jogadas de ataque.