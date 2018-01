Vasco de Eurico denunciado por desvio A CPI do Futebol descobriu que, após um pedido do presidente do Vasco, Eurico Miranda, a Vasco da Gama Licenciamentos S/A (VascoLic) depositou R$ 12,550 milhões numa conta em um paraíso fiscal. O dinheiro faz parte do montante que a VascoLic, empresa controlada pelo Bank of America, pagou para deter os direitos sobre a marca do clube. Outros R$ 5 milhões foram depositados em contas de terceiros no Brasil. A TV Globo revelou essas transações, ontem, em reportagem no Jornal Nacional. Leia matéria completa no Estado