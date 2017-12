Vasco só empata com o Guaicurus na estreia da Copa São Paulo

O Vasco não confirmou seu favoritismo e estreou com um empate por 1 a 1 com o Guaicurus-MS, na 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo, válido pelo Grupo 27, foi realizado no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. Na preliminar, o time anfitrião da chave, o Nacional empatou sem gols com o São Raimundo-RR.

Com estes dois empates, os quatro times têm um ponto cada. Vasco e Guaicurus levam vantagem por terem marcado um gol. A segunda rodada da chave será realizada na próxima terça-feira. A partir das 14 horas, o Nacional enfrenta o Guaicurus, enquanto às 16 horas o Vasco pega o São Raimundo. A terceira rodada será disputada no dia 7. Somente os dois primeiros colocados vão avançar à segunda fase.

Os dois jogos foram disputados debaixo de uma chuva fina e constante que deixou o gramado escorregadio, porém, não encharcado. O gol vascaíno saiu logo aos oito minutos, com Hugo Borges, desviando de cabeça o cruzamento do lado esquerdo. Mas no segundo tempo, o time carioca vacilou e sofreu o empate aos 11 minutos, quando Lucas aproveitou o bate-rebate dentro da área e empurrou para as redes.

Depois disso, a equipe do Rio ainda tentou ser mais agressiva, mas não superou o bom bloqueio defensivo do time adversário, que tem uma parceria com o Marítimo, um clube português. O Vasco usa como base seu time sub-17, campeão estadual. Dez jogadores ainda com idade de júnior foram integrados ao elenco profissional.

Mais 22 jogos serão realizados neste domingo no complemento da primeira rodada da Copa São Paulo, que teve 32 partidas no sábado. Com o número recorde de participantes - 112 clubes - a segunda rodada já começa segunda-feira.

Ao término da primeira fase vão sobrar 56 times. A partir daí, eles vão continuar brigando dentro do sistema mata-mata, ou seja, quem vencer continua. Em caso de empate, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. O time de melhor campanha que for eliminado nas oitavas de final avança às quartas de final. A decisão será disputada em 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo.