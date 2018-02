Vasco decide não escalar Marcelinho O Vasco conseguiu nesta sexta-feira a absolvição do meia Marcelinho Carioca, expulso na partida de sábado, contra o Flamengo, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. Mas, por "prudência", a diretoria do clube não vai escalá-lo contra o Americano, domingo, pelas semifinais do estadual. Em uma sessão extraordinária, o Tribunal da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro absolveu Marcelinho por três votos contra dois. Além dele, o zagueiro Fernando e o volante Jorginho, ambos do Flamengo, conseguiram escapar da suspensão. "Me pegaram de surpresa, porque pensei que fosse jogar. Fui absolvido pelo tribunal e não entendo o porque de não poder atuar", disse Marcelinho Carioca. "Mas foi uma decisão do departamento jurídico e do presidente do Vasco (Eurico Miranda). Sou obrigado a acatá-la." Os dirigentes vascaínos alegam que a Fifa suspende automaticamente um jogador, por uma partida, após sua expulsão. E esse foi o argumento usado pelo Vasco para não escalar Marcelinho Carioca.