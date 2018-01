Vasco defende invencibilidade em Caxias O Vasco defende neste domingo contra o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, uma invencibilidade de seis jogos no Campeonato Brasileiro. A derrota para o São Paulo, na quinta rodada, foi a última do time carioca na competição. Apesar deste bom retrospecto, a equipe vascaína ocupa apenas a 15º colocação, com 14 pontos e ainda não venceu fora de casa. Embora o Juventude esteja mal no Brasileiro, o técnico Antônio Lopes considera que o Vasco terá uma partida complicada em Caxias. Principalmente porque as duas estrelas do time, o meia Marcelinho e o atacante Edmundo, ambos machucados, continuam fora. Como se isso não bastasse, Lopes também perdeu outros jogadores. O lateral-direito Russo, suspenso, será substituído por Claudemir. O volante Da Silva, gripado, cede seu lugar a Henrique. Enquanto o meia Léo Lima, com dores no joelho esquerdo foi vetado pelos médicos e dará a vez para o jovem Morais. Depois do jogo, os dirigentes do Vasco vão ter de tratar de um assunto que pode abalar a equipe na competição: o meia Marcelinho está sendo sondado por um clube da Arábia Saudita, de quem receberia R$ 600 mil por mês, por um contrato de dez meses.