Vasco defende liderança contra Brasiliense

Apesar do momento de euforia da torcida vascaína, empolgada com a série de seis jogos sem derrota (cinco vitórias e um empate), o técnico Dorival Júnior pede seriedade aos jogadores. "Vamos enfrentar o Brasiliense fora de casa", disse o treinador, lembrando que o rival soma 27 pontos e ocupa o 10º lugar no campeonato.

No jogo desta terça-feira, o Vasco não poderá contar com o atacante Elton. Ele sofreu um trauma na goleada por 4 a 0 sobre o Ipatinga, no último sábado, no Maracanã, e está vetado pelos médicos. Mas Dorival Júnior já definiu que Aloísio será o substituto no comando do ataque.

"O Aloísio é experiente e sabe se posicionar bem lá na frente", disse Dorival Júnior. Assim, o atacante de 34 anos, que já fez muito sucesso com a camisa do São Paulo, fará sua primeira partida como titular do Vasco.

Outro problema pode ser Carlos Alberto. O meia-atacante machucou o músculo do abdômen e ainda sente muitas dores no local. Assim, ele não participou dos últimos treinos e é dúvida - viajou com o grupo e será avaliado pelos médicos horas antes da partida. Caso seja vetado, Adriano é o mais cotado para substituí-lo.