Vasco define contratação de Evaristo Evaristo de Macedo é o novo técnico do Vasco. Ele chegou ao clube para substituir Paulo César Gusmão, que trocou a equipe carioca pelo cargo de auxiliar-técnico do Palmeiras. Evaristo de Macedo, de 68 anos, disse estar motivado para ser o técnico do Vasco e considerou que não vê problemas em assumir uma equipe formada por jogadores jovens. "Também temos atletas experientes como o Romário, Euller, Jamir e Donizete Oliveira", afirmou ele. A garantia dada pelo presidente do Vasco, Eurico Miranda, de que terá o artilheiro Romário e o atacante Euller no elenco, por mais seis meses, alegrou Evaristo. O técnico frisou que vai preservar Romário, por causa de sua idade (35 anos). Evaristo argumentou que Romário é essencial para a equipe e também para a seleção brasileira. "Colocar o Romário na seleção é o objetivo de toda pessoa que gosta de futebol. Quem não quer ter um jogador como ele?", disse o treinador. "O que não pode é exigir que ele treine como um garoto de 19 ou 25 anos." A experiência de Evaristo e o seu bom relacionamento com Romário foram os principais motivos que o levaram a ser contratado pelo Vasco. Como jogador, ele iniciou sua carreira em 1950, nos juvenis do Madureira, aos 17 anos. Em 1967, começou como técnico dirigindo o América-RJ. Dois anos depois teve sua primeira experiência no Vasco como treinador, onde permaneceu por quatro meses. A última equipe que comandou foi o Bahia, time que treinava há dois anos.