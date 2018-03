Vasco deixa Marcelinho Carioca otimista O meia Marcelinho destacou que o Vasco tem melhorado suas atuações nas últimas rodadas e prevê a reação do time no Campeonato Brasileiro. "Com certeza, está havendo uma evolução, apesar da derrota para o Santos", disse. Lembrou que o Vasco esteve bem, antes, contra o Grêmio e que existe motivação no clube para a disputa do segundo turno. Marcelinho lamentou o excesso de contusões na equipe e elogiou o trabalho do técnico Mauro Galvão. "O importante é jogar bem e ir somando pontos. Agora com o Régis, o Donizete, que ficava sozinho no ataque, vai ter companhia e o time tende a melhorar." Mauro gostou muito do treino e do estreante Régis e deve escalá-lo, domingo, contra o Atlético-PR. Wellington Monteiro, recuperado de contusão no joelho, deve voltar à equipe titular.