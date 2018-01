Vasco demora para renovar contratos Alguns dos principais jogadores do Vasco continuam sem renovar contrato. É o caso do goleiro Hélton e do meia Ramon. Ambos aguardam um contato da diretoria para resolver a situação. O lateral-direito Russo, também com o mesmo problema, deseja permanecer na equipe vascaína. "Estou curtindo as férias com a minha família e espero ficar no Vasco na próxima temporada. O meu procurador já está cuidando de tudo", afirmou. Enquanto isso, a diretoria anunciou que pagou o salário de novembro. Agora, só falta acertar o mês de dezembro e o 13º.