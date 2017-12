Vasco derrota Atlético-PR por 2 a 1 Com uma boa atuação do meia Marcelinho Carioca, o Vasco derrotou o Atlético-PR por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogador participou dos lances dos dois gols e ainda teve chance para marcar o seu. Com o resultado, o time vascaíno alcançou os 28 pontos, enquanto a equipe paranaense permanece com 26. O Vasco iniciou o jogo pressionando o Atlético. Logo no primeiro ataque, o estreante Régis Pitbull chutou para defesa do goleiro Diego. A partir daí, o time vascaíno voltou a mostrar os erros de outras partidas e só assustava o adversário em cobranças de falta de Marcelinho. Aos 22, após confusão na área da equipe paranaense, Régis Pitbull e Beto desperdiçaram boas oportunidades para abrir o placar. O Atlético só acordou na segunda metade do primeiro tempo. Foi aí que brilhou a figura do goleiro Fábio. Por três vezes, ele evitou o gol paranaense - numa delas, o atacante Ilan cabeceou livre. Nos acréscimos, Donizete, sozinho, finalizou em cima de Diego e perdeu chance para o Vasco. No segundo tempo, o Vasco retornou com Moraes no lugar de Beto, que saiu machucado. O time melhorou, mas continuou desperdiçando boas oportunidades para marcar. O Atlético teve chances com Alex Mineiro e Leomar, ambas para fora. Aos 28 minutos, veio o alívio vascaíno. Marcelinho cruzou e Donizete, que vinha sendo vaiado pela torcida, abriu o marcador. Dois minutos depois, o mesmo Marcelinho deixou Da Silva na cara do goleiro. Ele ampliou para o Vasco, ao marcar seu primeiro gol no clube. Aos 44, Fabrício descontou, mas já era tarde para reagir.