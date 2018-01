Vasco derrota Cabofriense por 3 a 0 Sob o comando da dupla Marcelinho Carioca e Petkovic, o Vasco derrotou o Cabofriense, por 3 a 0, neste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Estadual. O sérvio assumiu a artilharia isolada da competição, com seis gols, e o time vascaíno chegou aos 14 pontos, um a menos que o líder Flamengo, que neste domingo enfrenta o Botafogo, no clássico da rodada. O Vasco iniciou a partida pressionando, mas num ritmo muito lento. O Cabofriense limitou-se à defesa. As melhores chances vascaínas aconteceram em cobranças de falta de Marcelinho. Até que, aos 30 minutos, o mesmo Marcelinho entrou na área e tocou para trás. Petkovic apareceu para chutar de primeira, abrindo o marcador. Com a superioridade no placar, o Vasco partiu em busca do segundo gol. Aos 35 minutos, Petkovic cruzou para Valdir. O jogador foi empurrado e o árbitro Carlos Jorge Lopes marcou penalidade. Porém, atendendo à sinalização do bandeirinha, ele voltou atrás na decisão, assinalando impedimento do atacante. Somente aos 41, o Cabofriense assustou o gol vascaíno. Jack Jones fez boa jogada, mas o goleiro Fábio salvou, espalmando para escanteio. No segundo tempo, o Vasco voltou com mais velocidade no meio-de-campo e não teve dificuldades para ampliar o marcador. Aos 9 minutos, o lateral-direito Russo cobrou escanteio para Marcelinho, que cruzou. Alex, de cabeça, marcou o segundo gol vascaíno. Aos 22, Petkovic tocou para Cadu. Ele driblou o zagueiro e chutou sem defesa para Flávio. Valdir ainda teve a oportunidade de quebrar o seu jejum de gols, mas como demorou a finalizar num contra-ataque, foi obrigado a tocar para Petkovic, que bateu de primeira. No rebote de Flávio, Marcelinho chutou para fora. Ao fim do jogo, Danilo acertou a trave. Ficha Técnica Vasco - Fábio; Russo, Alex, Wellington Paulo e Siston; Henrique, Bruno Lazaroni, Petkovic (Danilo) e Marcelinho Carioca (Rodrigo Souto); Valdir e Souza (Cadu). Técnico - Antônio Lopes. Cabofriense - Flávio; Adriano Leite, Fabiano, Cristiano e Everton (Maciel); Magal (Eduardo), Márcio Costa, Aílton e Joãozinho; Têti e Jack Jones (Zé Carlos). Técnico - Dário Lourenço. Gols - Petkovic aos 30 minutos do primeiro tempo; Alex aos 9 e Cadu aos 22 minutos do segundo tempo. Juiz - Carlos Jorge Lopes Cartão amarelo - Éverton e Magal Renda e público - Não divulgados Local - São Januário