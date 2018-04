Vasco derrota Grêmio de virada Com dois gols de Petkovic, o Vasco ganhou de virada do Grêmio, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico. A vitória fora de casa levou o time carioca aos 35 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto deixou os gremistas com 28, ainda na zona de rebaixamento. Apesar de ter sido dominado pelo Vasco no início do jogo, o Grêmio largou na frente. Aos 20 minutos, Christian recebeu um lançamento de Yan na ponta-direita, driblou Gomes e chutou cruzado. A bola bateu em Henrique e foi parar dentro do gol. No restante do primeiro tempo o domínio foi vascaíno. Com cinco jogadores no meio-de-campo, o time de Geninho bloqueava qualquer iniciativa do Grêmio e ainda arrancava para o ataque criando situações de perigo. Só Petkovic concluiu cinco vezes, mais do que as três chances de todo o time gaúcho. Numa dessas chances, cobrando pênalti sofrido por Róbson Luiz, Petkovic conseguiu o empate, aos 44 minutos. O Grêmio voltou para o segundo tempo com Arílson e Luciano Ratinho nos lugares de Cristiano e Fábio Pinto, respectivamente. As substituições deram certo e o time gaúcho equilibrou o jogo, passando a pressionar o adversário. Tanto que, em apenas 7 minutos criou três chances e chegou a acertar a trave do Vasco duas vezes. Mas o Vasco respondia em perigosos contra-ataques. Num deles, aos 31 minutos, Róbson Luiz deixou Petkovic sozinho, diante de Márcio, e o meia não desperdiçou a chance, marcando o gol da vitória.