Vasco derrota o Madureira por 2 a 1 Sem muita dificuldade, o Vasco estreou com vitória no segundo turno do Campeonato Carioca. O time vascaíno derrotou o Madureira, por 2 a 1, em São Januário. O meia Marcelinho Carioca foi o destaque, liderando a equipe e marcando um dos gols da partida. O atacante Alex Alves, que fazia sua estréia, apresentava total falta de ritmo. Tanto que desperdiçou duas boas oportunidades. Numa delas, chegou a matar a bola na canela. O Vasco aproveitou o seu primeiro jogo na Taça Rio para inaugurar seu mais novo patrocínio: agora com a Prefeitura do Rio. O time vascaíno estampou nas mangas da camisa a logomarca Rio 2007, em referência aos Jogos Pan Americanos que serão realizados na cidade daqui a três anos. E o Vasco tratou logo de mostrar a sua força ao Madureira. No primeiro ataque, com apenas um minuto de partida, o meia Marcelinho Carioca chutou e a bola bateu em um zagueiro. Na sobra, Róbson Luís abriu o marcador. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa vascaína. Marcelinho era o responsável por ditar o ritmo do Vasco, mostrando bastante disposição em campo. O Madureira tinha dificuldades para se organizar e não aproveitava as falhas da zaga do Vasco. Por duas vezes, o goleiro Fábio conseguiu evitar o empate do Tricolor suburbano. O técnico Geninho gritava do banco de reservas cobrando uma melhor marcação. Até que, aos 40 minutos, Valdir lançou Marcelinho, que tocou na saída de Wagner: 2 a 0. No segundo tempo, o Vasco voltou pressionando, mas o Madureira não tardou a equilibrar o jogo. Ambas as equipes desperdiçavam diversas chances de gol. Antes de ser substituído, Alex Alves arriscou de longe para boa defesa de Wagner. O goleiro do Tricolor começou a se tornar a melhor figura de sua equipe, realizando defesas importantes. Aos 45, o lateral-esquerdo Edinho conseguiu descontar para o Madureira.