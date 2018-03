Vasco derrota o Peñarol no Uruguai O Vasco venceu o Peñarol por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Montevidéu, e terminou a primeira fase da Copa Libertadores com aproveitamento de 100%. Mesmo atuando com uma equipe cheia de reservas, o time carioca se aproveitou das falhas da defesa uruguaia para ganhar o jogo. Com 18 pontos em 6 jogos, o clube de São Januário ficou em primeiro lugar no grupo 6 e na segunda fase, irá enfrentar o segundo colocado do Grupo 3 - o mais provável é o San Lorenzo, da Argentina. Atuando em casa, o Peñarol pressionou desde o início, se aproveitando da fragilidade do meio-de-campo vascaíno, com apenas três jogadores - técnico Joel Santana escalou o time no 4-3-3. Os atacantes uruguaios, no entanto, não souberam aproveitar as seguidas oportunidades e ainda foram barrados pela boa atuação do goleiro Fábio, substituto de Hélton. Aproveitando um contra-ataque, o Vasco abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Maricá cruzou da direita e Dedé chutou no canto: 1 a 0. No segundo tempo, as duas equipes mantiveram a mesma postura e o Vasco aumentou sua vantagem logo no início. Aos 7 minutos, Romário lançou para Dedé, que cruzou para Viola, livre, completar para o gol. O Peñarol diminuiu aos 13, em cobrança de falta de Aguirregaray. Antes do final da partida, o Vasco ainda fez mais um. Aos 42 minutos, Dedé, impedido, recebeu passe de Romário e chutou no canto do goleiro, definindo a vitória por 3 a 1.