Vasco derrota Ponte com pênalti no fim A Ponte Preta jogou melhor, desperdiçou várias oportunidades e não merecia perder para o Vasco por 1 a 0, neste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado poderia ter sido diferente se não fosse o preciosismo do atacante Sérgio Alves, do time de Campinas, e a excelente atuação do goleiro vascaíno Fábio, que fez quatro excelentes defesas. Sérgio Alves, sem marcação, quis fazer bonito quando o jogo estava empatado e tentou encobrir o goleiro, num lance em que bastava chutar rasteiro. Perdeu o gol. O castigo veio aos 43 minutos do segundo tempo, com Wellington Paulo convertendo pênalti de Rafael Santos em Cadu. O goleiro Alexandre Negri não conseguiu evitar a derrota no lance, embora tenha pulado para o lado certo. Mas ele não pode ser culpado de nada. Ao contrário. Brilhou três vezes no jogo, com defesas de muito reflexo. O Vasco atuou sem Marcelinho e Edmundo, seus dois melhores jogadores. E pouco fez. Tentou algumas vezes com Anderson e Cadu e ainda com Marques, o mais competente do trio de atacantes. Faltou, no entanto, objetividade. A Ponte jogou mal no primeiro tempo. Depois do intervalo, voltou veloz e com toques rápidos envolvia o adversário. Em 15 minutos, criou cinco oprtunidades, quatro delas esbarraram nas mãos de Fábio. Nem mesmo a expulsão do volante Da Silva, do Vasco, aos 33 do segundo tempo, ajudou a levar a Ponte Preta à vitória. O time visitante já apresentava cansaço quando veio o gol vascaíno, no finalzinho da partida. Ficha técnica: Vasco: Fábio; Russo, Wescley, Wellingotn Paulo e Wellington Monteiro (Edinho); Da Silva, Rodrigo Souto e Danilo (Moraes); Cadu, Anderson (Eli Tadeu) e Marques. Técnico: Antonio Lopes. Ponte Preta: Alexandre Negri; Marquinhos, Gabriel, Gerson (Rafael Santos) e Ronildo; Roberto, Romeu, Adrianinho e Vaguinho (Lucas); Jean e Sérgio Alves (Rafael Godoi). Técnico: Abel Braga. Gol: Wellington Paulo, aos 43 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wilson Souza de Mendonça (PE). Cartão amarelo: Gerson, Adrianinho, Marquinhos, Rafael Santos, Edinho e Rodrigo Souto. Cartão vermelho: Da Silva. Renda: R$ 8.560,00. Público: 2.112 pagantes. Local: São Januário, no Rio de Janeiro.