Vasco descarta contratação de Romário O presidente do Vasco, Eurico Miranda, nunca escondeu o desejo de contar novamente com o atacante Romário em São Januário. Mas, como o clube está mal financeiramente e ainda tem dívidas com o jogador, o dirigente revelou nesta quinta-feira que não tem dinheiro para contratá-lo. "As portas estão sempre abertas para o Romário. Entre ter as portas abertas e eu poder contratá-lo há uma grande diferença. Ele pode até vir, mas terá de jogar de graça", ironizou Eurico. Durante o treino coletivo desta quinta-feira, o técnico Geninho optou por escalar Cadu no meio-de-campo, para dar mais ofensividade à equipe. Ele atuará ao lado de Petkovic, que fará sua estréia no jogo de sábado, contra o Grêmio, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na lateral-direita, Claudemir será mais uma vez o titular. Os zagueiro Wescley e Henrique estão recuperados de contusão e também vão jogar.