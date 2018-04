Vasco descarta contratações de vulto para 2010

"Se vierem mais reforços, serão em número reduzidíssimo. Diferentemente do que aconteceu ano passado, quando tivemos que montar o elenco no decorrer do início do ano", antecipou o dirigente. "Estamos buscando voos mais altos, títulos de Primeira Divisão".

O objetivo primordial da diretoria para 2010 é ambicioso: conquistar uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, seja através do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, como fez o Corinthians no ano passado, uma temporada após voltar à Série A. "É um outro momento. A torcida vai cobrar", disse Caetano.

CIRURGIA - O jovem volante Allan, que completa 19 anos nesta quinta, será submetido a uma cirurgia por conta de uma fratura na base do pé direito. Ele deverá ficar afastado das atividades com bola por 20 dias, além de todo o tempo necessário para que se habilite fisicamente a entrar em campo.