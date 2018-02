Vasco descarta Jean e pensa em Renato, ex-Corinthians O superintendente de Futebol do Vasco, Paulo Angione, disse nesta sexta-feira que o atacante Jean não faz parte dos planos do clube. O dirigente alegou que os russos do Saturn, donos dos direitos federativos do atleta, não aceitaram prorrogar o empréstimo por mais um ano. "Hoje a possibilidade do Jean ficar é nenhuma e ele sabe disso?, frisou Angione. ?A situação é muito complicada e será difícil resolvê-la.? Apesar de descartar a contratação de Jean, Angione revelou a possibilidade de trazer para o Vasco o meia Renato, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians e tem seus direitos federativos presos à MSI. O dirigente disse que o jogador tem propostas para atuar no exterior mas, caso ele permaneça no Brasil, o time de São Januário tentará contratá-lo. ?Conheci o Renato quando ele jogava no Atlético-MG e depois trabalhei com ele no Corinthians. É um jogador moderno que chega bem no ataque?, contou Angione. "Ele tem propostas do exterior mas, pelos contatos que fiz, não deve ir. Se ficar, o Vasco entra na briga.?