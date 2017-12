Vasco desembarca no Rio e Escudero exalta início de trabalho

O Vasco desembarcou no Rio nesta segunda-feira depois da campanha que lhe garantiu a terceira colocação na Florida Cup. Apesar da goleada por 4 a 1 sofrida diante do Corinthians nas semifinais, os jogadores se mostraram satisfeitos com o trabalho do técnico Cristóvão Borges e o desempenho nos triunfos sobre o Barcelona-EQU (2 a 1) e River Plate (1 a 0).

"O trabalho nesse início da temporada tem sido muito bom, produtivo. Tivemos a chance de enfrentar times de muito nível. Sabemos que temos que melhorar, mas possuímos tempo para isso antes da estreia. Iremos treinar forte nessa semana para fazer um bom começo de campeonato. Ainda estou conhecendo melhor os companheiros, mas já deu para perceber que se trata de um grupo muito bom", declarou Escudero.

O meia-atacante argentino foi um dos reforços contratados para esta temporada e ainda está se ambientando ao clube. Mesmo assim, se mostrou bastante satisfeito com seus companheiros e apostou em um bom início de Campeonato Carioca, no qual o Vasco estreia domingo diante do Fluminense.

Nesta segunda, alguns torcedores foram ao Aeroporto Internacional Galeão para recepcionar o elenco e tiraram fotos com os jogadores. O elenco vascaíno recebeu folga até terça-feira e só retornará aos trabalhos na quarta para mais um treinamento em São Januário.