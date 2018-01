Vasco desiste de contratar Ramon A diretoria do Vasco anunciou nesta segunda-feira que desistiu da contratação do meia Ramon. O presidente Eurico Miranda revelou que as partes não chegaram a um acordo e que o jogador só vestirá a camisa vascaína em 2004 caso aceite diminuir a proposta salarial. Em contrapartida, o dirigente ainda vai tentar um encontro com Marcelinho Carioca, que praticamente acertou sua ida para o Fluminense. Nesta segunda-feira, os jogadores se reapresentaram em São Januário e tiveram o primeiro contato com o técnico Geninho. "Foi muito bom este primeiro contato. Temos um grupo motivado para esta temporada. Muitos atletas são jovens e querem mostrar seu potencial", afirmou o treinador. Geninho, porém, ainda aguarda o anúncio de reforços. O meia-atacante Lúcio Flávio, que havia sido indicado por ele, renovou com o Atlético-MG e teve de ser descartado.