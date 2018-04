Vasco desmente Rodrigo e repudia agressão ao técnico Milton Mendes

O Vasco divulgou nota no início da tarde desta segunda-feira se manifestando sobre a agressão do zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta, ao técnico Milton Mendes. O episódio aconteceu após o confronto entre as equipes no último domingo, em Campinas, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo foi flagrado pelas câmeras de televisão empurrando o treinador vascaíno, que acusou o zagueiro de ainda ter dado pisões em seu pé. O jogador admitiu as agressões e disse ter desavenças antigas com o técnico, que o comandou no próprio Vasco e teria pedido sua demissão na ocasião. O clube alvinegro, no entanto, desmentiu a versão do atleta.

"O jogador Rodrigo deixou o elenco do Vasco por decisão do departamento de futebol, e não por ação do treinador. Nestes tempos de brigas e confusões, a conduta de atletas e profissionais do esporte mais importante do Brasil tem que ser exemplar. O Vasco da Gama e o departamento de futebol reiteram total solidariedade e apoio ao seu treinador", disse o Vasco em nota.

Rodrigo disse ter sido xingado por Milton Mendes após lhe dar o primeiro empurrão, o que teria o motivado a seguir afastando o desafeto. O treinador denunciou o jogador por agressão e chegou a realizar de corpo de delito feito na noite de domingo, em que teria sido constatada uma lesão no pé.

No comunicado, o Vasco reiterou a "repulsa" à atitude. "O Vasco condena a violência sofrida pelo treinador Milton Mendes após a partida contra a Ponte Preta, no domingo, em Campinas. O treinador vascaíno foi agredido pelo atleta Rodrigo numa atitude que merece a repulsa de todos os esportistas."