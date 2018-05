Vasco deve anunciar Léo Gago na próxima semana Mesmo sem ter um técnico para a próxima temporada, a diretoria do Vasco vai adiantando o serviço e agitando o mercado brasileiro mesmo antes do fim do campeonato da Série A. O clube tem tudo acertado com o volante Léo Gago, destaque do Avaí no Brasileirão. O jogador sequer viajou com o time catarinense para o jogo da última rodada - contra o Náutico, no Recife.