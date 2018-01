Vasco deve anunciar volta de Romário O atacante Romário esteve reunido nesta segunda-feira com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, onde praticamente acertou seu retorno ao clube para a disputa do Campeonato Carioca. O jogador deve informar sua decisão nesta terça-feira à tarde, em uma entrevista coletiva no Estádio de São Januário. Além de se encontrar com o artilheiro, o dirigente também apresentou o novo reforço, o atacante Allan Delon. Romário saiu de São Januário sem conversar com os jornalistas. Como a sede do Vasco foi o local escolhido para a sua entrevista, a tendência é a de que o jogador comunique seu retorno ao clube ou fale da partida que vai realizar para "devolver? a camisa 11, que foi "aposentada" por Eurico Miranda, desde que o artilheiro deixou o clube. Já Allan Delon chegou a São Januário entusiasmado por atuar no futebol carioca. Contou estar se sentindo em casa por conhecer o técnico do Vasco, Joel Santana, além do atacante Róbson Luis. "Estou em casa. Conheço o treinador e o Róbson Luis. Espero junto com os demais fazer uma boa temporada", disse Allan Delon. "Vir para o Rio representa uma vitória na minha vida. E só quero demonstrar o que sei fazer: gols." O ex-jogador do Vitória ainda lembrou que aos 13 anos esteve fazendo um teste no Vasco. Mas, alegou que não permaneceu no Rio, porque sentiu "saudades de casa" e voltou para a Bahia.