Vasco deve continuar no esquema 4-3-3 Após a goleada por 6 a 0 sobre o Moto Clube-MA, a tendência é a de que o técnico do Vasco, Joel Santana, adote definitivamente a formação tática ofensiva 4-3-3 até o fim do Campeonato Carioca. Para o clássico contra o Flamengo, o treinador vai escalar os atacantes Romário, Alex Dias e Marco Brito. A única mudança em relação ao confronto contra o Moto Clube-MA é que taticamente, quando o Vasco não estiver com a posse de bola, Marco Brito atuará como o quarto homem do meio-de-campo, que será formado ainda por Gomes, Coutinho e Rafael. Para Alex Dias, apesar de o adversário ser teoricamente mais forte do que o time maranhense, o fato de a equipe de São Januário atuar com três atacantes não a deixará vulnerável defensivamente. "É claro que precisamos respeitar o Flamengo, mas com certeza dá para atuar com três atacantes. Quando jogava pelo Goiás era desta maneira, sendo que nos comprometíamos a ajudar a defesa quando perdíamos a bola", destacou Alex Dias.