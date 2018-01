Vasco deve dispensar 14 jogadores A barca do Vasco vai zarpar em breve e, pelo visto, sairá lotada de São Januário. Catorze jogadores serão dispensados por deficiência técnica. O técnico Renato Gaúcho conta hoje com 42 atletas, mas ele pretende trabalhar em 2006 com 28, no máximo. ?Quando cheguei no meio da temporada, o grupo estava inchado, mas não quis mandar ninguém embora. Até porque todos têm família e precisam do salário para se manter?, declarou o treinador, que acertou verbalmente a renovação de seu contrato. Embora ninguém em São Januário confirme oficialmente, é certo que o atacante Elbinho, o zagueiro Ciro, o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, o atacante Muriqui, o zagueiro Vergara e o zagueiro Alemão deixarão o clube.