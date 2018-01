Vasco deve fazer pré-temporada no exterior A diretoria do Vasco confirmou nesta terça-feira que tem uma proposta para realizar a próxima pré-temporada no mundo árabe. A equipe faria treinamentos e uma série de amistosos durante a preparação para o Campeonato Carioca e Copa do Brasil, de 2004. Os jogos renderiam aos cofres do clube um bom dinheiro. Os valores, porém, não foram revelados. Mas sabe-se que os dirigentes vascaínos vão tentar um adiantamento visando ao pagamento dos salários dos jogadores e funcionários. Com relação ao time, os médicos do Vasco confirmaram que o meia Beto não vai enfrentar o Santos, domingo, em São Januário, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta se recupera de uma contusão muscular e nem sequer voltar aos trabalhos físicos. Além dele, o atacante Edmundo, suspenso, também será desfalque.