Vasco deve ficar sem Romário de novo O técnico Evaristo de Macedo ainda não sabe se poderá contar com a presença de Romário no jogo contra o Palmeiras, neste sábado, no Rio. O artilheiro do Vasco está na Holanda, resolvendo problemas com o fisco daquele país, e tem chegada prevista para sábado. Ele, inclusive, não participou da vitória sobre o América, por 2 a 0, na rodada de quarta-feira. A partida com o Palmeiras estava marcada para domingo, mas foi antecipado para sábado. Como não poderá contar com Romário, o Vasco foi contra a mudança. Segundo o vice-presidente jurídico do clube, Paulo Reis, "não há condições de realizar o jogo em São Januário no sábado". O dirigente ainda afirmou que a programação da equipe foi toda planejada para jogar apenas no domingo. Apesar de não ter Romário, Evaristo poderá escalar o atacante Donizete, que já está recuperado fisicamente, e deve ficar no banco de reservas. Mas, o zagueiro João Carlos sofreu uma distensão muscular na partida contra o América e deve ficar cerca de 20 dias parado. O treinador ainda não escolheu o substituto do jogador.