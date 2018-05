Vasco deve formalizar proposta para Ney Franco

Assim, os dirigentes vascaínos devem formalizar na sexta-feira uma proposta ao técnico Ney Franco, do Coritiba, para que assuma o time em 2010. O grande problema é que o treinador tem contrato até o meio do ano que vem com o time paranaense.

Para a defesa, o clube investe na contratação do zagueiro Bruno Rodrigo, da Portuguesa. Ele se destacou na disputa da Série B e despertou a cobiça de clubes como Flamengo, São Paulo e Corinthians.

A Portuguesa conseguiu segurar o atleta, de 24 anos, durante esta temporada. Mas já admite que dificilmente será capaz de mantê-lo para o ano que vem, apesar de tê-lo sob contrato até 2011. No entanto, a prioridade de acerto é com o Santos, por conta do empréstimo do zagueiro Domingos para a Lusa.