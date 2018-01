Vasco deve jogar completo contra Boca Os jogadores Romário, Jorginho e Torres, que não participaram da derrota do Vasco na estréia da Copa Mercosul contra o Universidad Católica, do Chile, treinaram nesta quarta-feira à tarde em São Januário e devem jogar na segunda rodada da Mercosul domingo, contra o Boca Juniors. Caso acerte sua situação a tempo, Juninho Paulista também deve jogar. Assim, o técnico Joel Santana contaria com força máxima para enfrentar a equipe argentina.