Vasco deve manter a base em 2006 O Vasco não conquistou nenhum título nesta temporada e tampouco orgulhou seu torcedor com exibições de gala. Mas o clube parece satisfeito com a reação nesta reta final do Campeonato Brasileiro, quando saiu da zona de rebaixamento. Prova disso é que a meta da diretoria em 2006 é manter a base e contratar pouco. O técnico Renato Gaúcho, próximo de renovar seu contrato por mais um ano, apóia a decisão de não começar a montar a equipe do zero. ?Quem mantém a base sai na frente?. Ele, no entanto, não quer antecipar a lista de dispensa nem a de possíveis reforços. Quer o elenco motivado para enfrentar o Paraná, domingo, em São Januário. A equipe cruzmaltina ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana. ?O pensamento é o jogo contra o Paraná. Só isso. A partir de segunda-feira, vamos ver quem fica e quem sai?, afirmou Renato Gaúcho, frisando que nem ele sabe se será mantido no comando do time. ?Ainda não acertei contrato?.