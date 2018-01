Vasco deve manter três no ataque O técnico Mauro Galvão voltou a testar, no treinamento desta quarta-feira, o time do Vasco com três atacantes. Com a contusão de Donizete, ele havia decidido adotar o 4-4-2. Mas como Valdir retornou ao time após recuperar-se de grave lesão nas costas, o treinador optou por escalá-lo ao lado de Edmundo e Régis Pitbull. Mauro Galvão, porém, tem dois problemas. Além de ter de pensar nos substitutos do lateral-direito Alex Silva e dos volantes Da Silva e Ygor, todos suspensos, ele terá que conviver com um triste retrospecto. O Vasco fará sete partidas seguidas fora de casa no Campeonato Brasileiro, por causa da interdição de São Januário e da perda de mando de campo. E o time vascaíno só conseguiu vencer uma única partida quando atuou longe do Rio. "Teremos que nos superar para vencermos alguns destes jogos", afirmou Mauro Galvão. Contra o Fortaleza, o Vasco atuará em Manaus. Mas, com Internacional e Cruzeiro, a diretoria ainda estuda os locais. A tendência é a de que estados do Nordeste sejam os escolhidos.