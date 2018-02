Vasco deve perder Beto para o Japão Os pensamentos do meia Beto, do Vasco, parecem estar bem longe de São Januário. Assediado por uma proposta do futebol japonês, o atleta faltou ao treino desta sexta-feira e nem deu explicação à comissão técnica. Por causa do caos financeiro do clube, o presidente Eurico Miranda não deve dificultar a transferência do jogador. "Aconteceu alguma coisa e não podemos dar uma posição antes da justificativa do atleta. Temos de ouvi-lo", disse o Isaías Tinoco, gerente de futebol do Vasco. O técnico Geninho também quer conversar com o Beto, antes de tomar qualquer decisão de puni-lo. Este pode ser o segundo atleta que o Vasco deve negociar em uma semana. No domingo, após a vitória sobre o Botafogo, por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Marcelinho anunciou sua transferência para o Ajaccio, da França. Para complicar ainda mais a vida de Geninho, o atacante Alex Alves tem proposta do futebol coreano.