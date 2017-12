Vasco deve perder suas estrelas A perda de vários jogadores do atual elenco tende a piorar ainda mais a crise do Vasco. O meia Juninho Paulista, o lateral-esquerdo Jorginho Paulista e o atacante Viola não devem permanecer na equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. Joel Santana ainda continua, por enquanto, como treinador da equipe, apesar da perda do título estadual e da eliminação da Copa Libertadores da América. Um dos principais problemas do clube é a falta de dinheiro para manter um grupo tão caro. A situação de Juninho Paulista é a que mais preocupa os dirigentes do clube. O passe do jogador pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, que exige cerca de US$ 12 milhões para negociá-lo com o Vasco. O atacante Viola deve confirmar sua transferência para o Internacional-RS na próxima segunda-feira, durante a reapresentação do elenco vascaíno, em São Januário. Pretendido pelo São Paulo, Jorginho Paulista disse estar "lisonjeado" com o interesse do clube paulista. Porém, ele frisou sua vontade de permanecer no Rio. "O Vasco é um grande clube e me deu a oportunidade de voltar a mostrar meu futebol no Brasil. O São Paulo também é uma grande equipe e qualquer um gostaria de atuar lá", afirmou o jogador.