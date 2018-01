Vasco deve ter Edmundo e Donizete O técnico Antônio Lopes ainda não confirmou, mas a dupla de ataque do Vasco para enfrentar o Fortaleza, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, deve ser formada por Edmundo e Donizete. O primeiro treinou nesta terça-feira sem reclamar de dores no joelho. O segundo, que voltou ao clube recentemente, ganhou a disputa com Ely Thadeu e Cadu pela vaga de titular. "Vou procurar jogar com humuildade e determinação. Não vim para tomar o lugar de ninguém. E sim para colaborar com a equipe", disse Donizete. Além das modificações no ataque, Antônio Lopes substituiu o lateral-direito Russo por Claudemir. O treinador considera que o ex-titular não atravessa boa fase.