Vasco deve ter Felipe e Juninho contra o Avaí De olho no título, o técnico Cristóvão Borges decidiu escalar o Vasco com força máxima para o jogo contra o Avaí, sábado, em São Januário. Acostumado a poupar ou Felipe ou Juninho Pernambucano nos últimos jogos, o treinador deverá contar com os dois veteranos no meio-campo vascaíno.