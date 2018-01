Vasco deve ter Marcelinho contra Portuguesa O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, participou do treino desta sexta-feira e está esperançoso quanto à sua escalação na estréia da equipe no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, dia 24. "Ainda não estou 100%, mas estou me sentindo muito bem fisicamente e pronto para ajudar o Vasco." Já o atacante Róbson Luís, um dos reforços contratados para a temporada 2004, espera ter uma oportunidade contra a Portuguesa. O jogador reconhece que a briga pela posição será boa, principalmente porque o Vasco conta com atletas experientes como Valdir e Donizete. "Estou fazendo a minha parte. Sempre procuro fazer o melhor e espero conquistar uma vaga na equipe titular."