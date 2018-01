Vasco deve ter Pitbull com Edmundo O atacante Régis Pitbull, do Vasco, é a preferência do ténico Mauro Galvão para formar o trio de ataque ao lado de Edmundo e Valdir na partida contra o Criciúma, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o meia Danilo ainda pode ganhar a vaga caso o treinador opte pelo esquema tradicional 4-4-2. "No treino de amanhã vou observar o desempenho dos dois. A escalação de um ou de outro também vai depender da forma que o Criciúma for jogar", disse Mauro Galvão, revelando que está acompanhando o noticiário para se informar sobre o time catarinense.