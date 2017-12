Vasco dispensa o atacante Donizete O atacante Donizete, de 32 anos, foi dispensado nesta segunda-feira do elenco do Vasco. O jogador disse que sua péssima atuação no empate por 2 a 2 com o Botafogo, pelo Torneio Rio-São Paulo, foi o que determinou sua saída. Ele não gostou da opinião do técnico Evaristo de Macedo, que alegou deficiência técnica para dispensá-lo. "O Evaristo falou que a minha atuação contra o Botafogo tinha sido uma droga. Estava todo mundo no vestiário e ele só chamou a minha atenção", revelou Donizete. "Aí, no sábado pela manhã, não treinei porque estava com dores musculares e ele disse que eu não era profissional." O técnico Evaristo de Macedo garantiu que em nenhum momento ofendeu o jogador. "Se ele disse que o ofendi após o jogo contra o Botafogo, basta vocês (jornalistas) perguntarem aos jogadores. O vestiário estava repleto", afirmou o treinador. Segundo Evaristo, desde que chegou ao clube (em janeiro), Donizete pouco atuou. Já o jogador, alegou que estava contundido e precisava recuperar sua forma física. Sobre a possibilidade de uma interferência da diretoria, o treinador não quis entrar em polêmica. "Não sou o dono do Vasco. Se a diretoria decidir que ele vai ficar, tudo bem", afirmou Evaristo. "Mas para atuar no meu time tem que jogar muito mais do que este pouquinho que ele vem jogando." Donizete disse que deixa o Vasco magoado, porque se sentiu desrespeitado. Esta passagem pelo Vasco foi muito diferente da primeira vez que o jogador vestiu a camisa vascaína. Em 1998, ele conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Carioca. Os jogadores se reapresentaram na manhã desta segunda-feira sem a presença do artilheiro Romário, que ficou descansando em sua casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste. O meia Felipe apareceu reclamando de dores no joelho esquerdo e é dúvida para a partida contra o CSA-AL, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.