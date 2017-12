Vasco divulga primeiro listão Foram divulgados hoje os nomes dos primeiros jogadores que não vestirão mais a camisa do Vasco. Entre eles, o principal é o do meia português Dominguez, que vai retornar a seu país. Completam a lista: o goleiro Éverton, o volante Felipe Veras, o zagueiro Gomes, o lateral-esquerdo Maciel e os atacantes Jean e Allan. A diretoria cruzmaltina deve dispensar no total 15 atletas para atender a um pedido do técnico Renato Gaúcho, que pretende trabalhar com 28 jogadores. "O elenco está inchado, tive que mandar alguns embora. Isso deveria ser feito antes da minha chegada", declarou o treinador, ciente de que à medida que reforços cheguem ao clube, outros serão dispensados. "Todo bom jogador tem vaga".