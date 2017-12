Vasco diz que Clébson não tinha seguro O vice-presidente Jurídico do Vasco, Paulo Reis, disse que não tem informação sobre nenhum seguro de vida para o jogador Clébson, cujo passe estava emprestado ao clube e que morreu em um acidente de automóvel sábado, na Bahia. A diretoria vascaína adiantou que não vai exigir do Bahia a volta de Alex Oliveira, cujo empréstimo estava vinculado ao de Clébson, antes do fim do ano, prazo estabelecido anteriormente. Mais um clube europeu manifestou interesse em contratar o meia Juninho Paulista, do Vasco, que terá o seu destino decidido pelos dirigentes do Atlétido de Madri, que é dono de seu passe. O Zaragoza estuda a possibilidade de fazer uma proposta para contar com o jogador em breve. Antes da equipe espanhola, os ingleses do Newcasttle já tinham feito uma oferta para contar com o meia da seleção brasileira.