Vasco e banco podem reatar parceria Depois de seguidas brigas em fevereiro, que resultaram no anúncio na rescisão do contrato entre as duas partes, o Vasco pode reatar a parceria com o Bank of America. É o que informou a rádio Tupi, atribuindo a informação ao presidente do clube, Eurico Miranda. O representante legal do Bank of America, Marcelo Ferro, não respondeu as ligações para confirmar a notícia. Eurico tinha sido o responsável pelas desavenças com o parceiro, que, segundo ele, devia dinheiro ao Vasco. O dirigente vascaíno teria dito que o depoimento do executivo do banco Luís Barbosa na CPI da CBF/Nike ajudou o reatamento de relações. Aos parlamentares, Barbosa afirmou que o dinheiro enviado pelo Bank of America ao exterior seria usado para despesas do departamento de futebol. A possibilidade de um acordo entre os dois lados ocorre pouco antes de o Bank of America recorrer à Justiça comum para executar uma promissória de R$ 24 milhões. Anteriormente, o banco tinha exigido, judicialmente, a quitação de outra promissória no valor de R$ 15 milhões. Com o seu estilo polêmico, Eurico teria discordado da fórmula do Campeonato Brasileiro, anunciada pelo Clube dos 13. A forma de disputa da competição, defendeu o dirigente, deve ser decidida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Eurico desligou o Vasco, recentemente, do Clube dos 13.