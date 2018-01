Vasco e Botafogo empatam por 1 a 1 O Vasco não soube aproveitar a vantagem de atuar em casa, empatou o clássico com o Botafogo, por 1 a 1, neste domingo à tarde, em São Januário, e perdeu a liderança do Campeonato Carioca. O Alvinegro mostrou melhor organização em campo, enquanto os vascaínos pouco perigo levaram à meta do goleiro Max. Até os 30 minutos da primeira etapa, o Vasco limitou-se a defender e impedir que o Botafogo finalizasse suas jogadas. O gol vascaíno aconteceu aos 33 minutos, com o zagueiro Rogério Pinheiro, que aproveitou a cobrança de um escanteio. Mas a desvantagem parcial não desanimou o Botafogo que empatou aos 37 minutos. O zagueiro Gilmar aproveitou uma falha da defesa vascaína e, sem marcação na pequena área, tocou na saída do goleiro Fábio. No segundo tempo, a movimentação das duas equipes melhorou, mas os jogadores continuaram cometendo erros de conclusão. O meia Petkovic, uma das esperanças de gol vascaína, não conseguiu ter um bom desempenho, o que prejudicou a equipe. E provocou as vaias da torcida que, em coro, clamava pelo antigo ídolo Edmundo. Além da má atuação de Petkovic, o Vasco ainda perdeu o atacante Marques, contundido, substituído por Ely Thadeu. O técnico vascaíno Antônio Lopes, ainda tentou fazer algumas modificações na equipe colocando em campo Siston e Cadu, nos lugares de Danilo e Edinho, respectivamente, mas não obteve os resultados esperados. Satisfeito com o resultado, o técnico Levir Culpi pediu aos jogadores do Botafogo para não dar espaços ao adversário. Ele ainda tentou surpreender os vascaínos ao substituir Gláucio pelo atacante Geraldo, sem sucesso. Ficha Técnica Vasco - Fábio; Russo, Rogério Pinheiro, Alex e Edinho (Cadu); Henrique, Bruno Lazaroni, Danilo (Siston) e Petkovic; Marques (Ely Tadheu) e Valdir. Técnico - Antônio Lopes. Botafogo - Max; Márcio Gomes, Gilmar, Allan e Renatinho; Fernando, Túlio, Almir e Camacho; Fábio e Gláucio (Geraldo). Técnico - Levir Culpi. Gols - Rogério Pinheiro, aos 33 minutos; e Gilmar, aos 37 minutos do primeiro tempo. Juiz - Samir Yarak Cartão amarelo - Henrique, Rogério Pinheiro, Camacho e Márcio Gomes. Renda e público - Não divulgados. Local - Estádio de São Januário.