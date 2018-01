Vasco e Botafogo fazem 1º clássico Sem o Maracanã disponível, já que o gramado está totalmente destruído por causa de uma série de peladas realizadas durante as férias, o clássico entre Vasco e Botafogo será disputada em São Januário. A partida acontece neste domingo às 17h, pela segunda rodada do Campeonato Estadual. O meia Marcelinho Carioca vai desfalcar o Vasco mas, mesmo assim, o time vascaíno segue como favorito no jogo, principalmente depois que São Januário foi confirmado como local do confronto. O técnico Antônio Lopes descarta o favoritismo e acredita que o Botafogo "virá com tudo" para se recuperar da derrota na estréia do Estadual. O substituto de Marcelinho será o jovem Danilo que tem a total confiança de Lopes. Ele, inclusive, seria o titular da equipe após a saída de Ramon, mas acabou ficando como opção no banco de reservas depois da contratação de Marcelinho. No Botafogo, o técnico Levir Culpi realiza apenas uma modificação em relação a equipe que estreou no Estadual. O meia Márcio Gomes será improvisado na lateral-direita no lugar de Rodrigo Fernandes, que não agradou ao treinador na primeira partida. Os jogadores do Botafogo lamentavam o estado ruim do gramado do Maracanã, mas lembraram que o de São Januário também não está bom. O atacante Fábio gostaria que a partida acontecesse em Juiz de Fora. "O Botafogo é muito popular em Juiz de Fora e por lá teríamos uma boa torcida a nosso favor. Isto poderia fazer a diferença", afirmou.